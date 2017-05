premium

PostNL vervangt autorit voor e-bakfiets

29 min geleden

AMSTERDAM - Met de inzet van de elektrische bakfiets wil PostNL in Amsterdam honderd autoritten per dag uitsparen. In de e-bikes kunnen grote hoeveelheden zakelijke post worden rondgebracht en ook het legen van de brievenbussen in de hoofdstad gebeurt voortaan met de bakfiets, liet het postbedrijf donderdag weten. Vanaf juni worden in de avond binnen de ring ook pakketten op deze manier bezorgd.