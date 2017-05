premium

55 meldingen over zwijgcontracten

20 min geleden

DEN HAAG - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft sinds april vorig jaar 55 meldingen ontvangen over ongewenste geheimhoudingsovereenkomsten in de zorg, ook bekend als zwijgcontracten. Dat zijn afspraken tussen zorginstellingen en patiënten of nabestaanden over het afzien van bijvoorbeeld een (tucht)klacht of een gesprek met lotgenoten.