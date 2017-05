Boetes en werkstraffen voor beledigen Sylvana

Volgens de rechtbank hebben de verdachten met hun uitingen op sociale media de grenzen van de vrijheid van meningsuiting overschreden. Simons kreeg in mei vorig jaar op met name Facebook een stortvloed aan verwensingen over zich heen, nadat ze bekend had gemaakt zich namens DENK kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer. Een jaar eerder werd ze al mikpunt van woede en spot toen ze zich in de discussie over Zwarte Piet mengde.

De dreigers zijn op één vrouw na allemaal mannen. De jongste is 15, de oudste 67, en ze komen uit alle delen van het land. Foto: PETRA URBAN

Het OM besteedde veel aandacht aan de publieke positie van Sylvana Simons en de maatschappelijke onrust die vooral ontstond nadat zij zich had gemengd in het debat over Zwarte Piet en de stroom aan reacties na haar aansluiting bij de politieke partij DENK. „Simons kaatst de bal, die mag ze dan terugverwachten, maar niet grenzeloos”, aldus de aanklager.

De beslissing van het OM om strafrechtelijke vervolging in te stellen was in die zin ook een belangrijk signaal aan de samenleving, zei de officier van justitie. Die moet zich bewust zijn van de invloed en macht van internet en sociale media en inzien dat niet altijd en overal alles maar mag worden gezegd. „Sociale media vormen een ver reikend platform en een arena voor het democratische debat, maar wel met een keerzijde, zoals we in dit geval hebben gezien.”

