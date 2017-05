Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Overvallers binden bewoners vast op bed

37 min geleden

LOON OP ZAND - De politie is donderdag op zoek naar drie overvallers die in de nacht van woensdag op donderdag twee bewoners van een huis aan de Esdoornlaan in Loon op Zand hebben vastgebonden op hun bed. Dat meldt de politie donderdag.