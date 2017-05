Varkens in Nood sleept Dirk voor de rechter

Volgens Varkens in Nood is er veel mis met Nederlandse varkenshouderijen en de manier waarop wordt omgegaan met dieren. ,,Supermarkten zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het welzijnsniveau in varkensstallen. Zij vormen de machtigste schakel in de vleesketen en bepalen of een varken gangbaar gehouden wordt of een wat beter leven krijgt'', aldus de organisatie.

Het is voor het eerste dat een supermarkt zich in de rechtszaal voor het beleid rond dieren moet verantwoorden. De zitting vindt volgende week dinsdag plaats in Haarlem.

Een woordvoerster van het supermarktbedrijf wilde donderdag geen inhoudelijk commentaar geven op de zaak.