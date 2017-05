Verdachten moord Nick Bood (16) langer vast

Hoofdverdachte is de 15-jarige Yasin. Hij zou degene zijn geweest die de dodelijke steken heeft toegediend. Diens 18-jarige vriend en medeverdachte Mads was ook bij de steekpartij aanwezig. Over drie maanden beslist een rechter opnieuw over hun gevangenhouding.

Woensdagochtend hield de politie opnieuw een puber aan voor de dood van Nick Bood. Ook deze jongen komt uit Zaandam.

Wat zijn precieze rol was, kon een woordvoerster van de politie niet zeggen. ,,Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij.’’ Over een eventuele verlenging zijn voorarrest wordt later een beslissing genomen.

