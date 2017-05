Gezin biedt onderdak gestrande groep Franse scholieren

“Best wel heftig, het moet nog helemaal bezinken”, zegt moeder Jacqueline, die donderdagmiddag “flink aan het schoonmaken” is. De groep van 51 leerlingen van 14 en 15 jaar en vier begeleiders uit het Normandische Montivilliers waren op schoolreisje. Nadat ze de Kinderdijkse molens hadden bekeken, zouden ze teruggaan naar hun hotel in Den Haag, toen de bus het begaf.

De groep van Franse 51 leerlingen en 4 begeleiders zaten met hun handen in het haar toen de bus het begaf.

Onderdak

Tot elf uur ’s avonds probeerde een monteur het ding aan de praat te krijgen, maar tevergeefs. Jacqueline en haar man Mathijs waren vastbesloten om de groep onderdak te bieden.

“De kinderen waren heel moe en geëmotioneerd. Ik heb ze getroost en we hebben van alles op de vloer gecreëerd. Gelukkig was het lekker weer en hadden ze geen dekens nodig, maar wel iets om op te slapen. Dat werden kussens, stoelen en kleren. De buren lagen allemaal al op bed.”

Thee, koffie en eieren

De kinderen luisterden perfect en waren de hele nacht stil, vertelt Van Rijswijk. “Ik heb zelf geen oog dichtgedaan. Hoe ga ik ze straks te eten geven? En ik ben een paar keer gaan kijken. Ze sliepen allemaal.” Om zes uur belde Jacqueline de bakker uit de buurt.

Met haar man en kinderen Marloes en Sander zette ze thee en koffie en kookte ze eieren. “We hebben alles uit de kast gehaald. De leerlingen ontbeten in shifts van acht. Het ging op de automatische piloot, steeds afwassen en tafeldekken. Het was echt teamwerk, we voelden elkaar aan en hadden weinig woorden nodig. De leerlingen en begeleiders waren ook heel behulpzaam.”

“We hebben alles uit de kast gehaald.” Foto: Screenshot YouTube

Chauffeur in tranen

De chauffeur wilde in de bus blijven. “Die heeft zitten huilen, hij zat er helemaal doorheen. Ik heb hem zakdoekjes gegeven. Hij verwacht vanavond met de kinderen terug te kunnen gaan.”

Jacqueline hoopt dat hun actie inspireert. “Ik hoop dat dit een voorbeeld is voor andere mensen, die ook een steentje bij willen dragen. Als mijn kinderen zouden stranden in Frankrijk, zou ik het ook fijn vinden als ze niet buiten hoeven te slapen.”

Bakker schiet te hulp

Bakker Gerard Stam was even overrompeld toen Van Rijswijk hem vanochtend belde met de vraag of hij brood voor de hele groep had. “Maar ik wil ook helpen en ze niet in de kou laten staan. Die familie is ook zo hulpvaardig en had al die kinderen in huis.”

Stam had al verschillende soorten brood gebakken. “En de krentenbollen kwamen net uit de oven. We hebben er meteen zestig in het krat gedaan. Ik denk dat ze nog nooit zo vers gegeten hebben.” De bakker bracht er niets voor in rekening. “Ze begonnen er wel over, maar ik zei ‘ik reken niks’. De dankbare, blije gezichten die ik zag toen ik aan kwam lopen, gaven een veel fijner gevoel dan een betaalde rekening.”

Bus met toeristen uit Frankrijk gestrand in Kinderdijk. Sinds 17u al langs de kant van de weg... pic.twitter.com/QhKmNbqgfc— Cees van der wal (@CeesvdWal) 17 mei 2017