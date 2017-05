Bijtende hond had muilkorf moeten hebben

De politie had daar enkele weken geleden om gevraagd bij de gemeente Hof van Twente, maar de aanvraag bleef daar liggen. „We zijn in de fout gegaan”, zei burgemeester Ellen Nauta volgens de Stentor.

Dat de politie om een muilkorf vroeg, wijst erop dat de hond al eerder agressief is geweest. Nauta: „Waarom er nog geen gehoor aan is gegeven, gaan we uitzoeken. Dat kan bijvoorbeeld komen door werkdruk of doordat het verzoek niet op waarde is geschat.”