Roemer al na 10 minuten buiten: niet met VVD

„Het is een nee, het was een nee en ga er maar van uit dat het een nee blijft”, zei Roemer.

Op de socialisten was de laatste dagen druk uitgeoefend om zich wat soepeler op te stellen en aan te schuiven bij gesprekken met VVD, CDA en D66.

CDA: voorkeuren aan de kant

Volgens CDA-leider Buma moest de SP uit de loopgraaf om de impasse in de formatie te doorbreken. „De dag dat we allemaal konden zeggen: we willen niet of we willen niet in die samenstelling is echt voorbij”, zei Buma. „Daarom zeg ik ook zelf niet: dit is mijn voorkeur, die moet het worden.”

De CDA-voorman liet eerder weten dat hij aanraadt SP, PvdA of ChristenUnie de opengevallen plaats van GroenLinks aan de onderhandelingstafel te laten innemen.

Maar nu de SP de VVD blijft uitsluiten en de PvdA niet wil, ligt een formatie met de CU voor de hand.