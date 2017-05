Kamerdebat over wietdrones boeren

Met speciale drones gaan boeren bekijken of er stiekem wiet wordt gekweekt tussen hun mais. Dat onthulde De Telegraaf donderdagochtend. Tussen mais kan cannabis gekweekt worden. Die is weliswaar van mindere kwaliteit, maar criminelen maken graag gebruik van deze ’gratis’ manier van telen.

’Vrees voor wietplantages’

CDA-Kamerlid Geurts vroeg een debat aan naar aanleiding van het nieuws. „We lazen in De Telegraaf dat boeren bevreesd zijn dat er op hun land wietplantages komen. Ze zien zich genoodzaakt daarvoor drones in te zetten. Boeren worden in het nauw gedreven en moeten nu zelf de hennepmaffia ontmaskeren.”

De christendemocraat wil daarom een debat met de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Economische Zaken om een gezamenlijke aanpak te bespreken. „We kunnen de boeren toch niet alleen laten staan?”

Genoeg steun

Het debatverzoek kreeg bijval van PVV en SGP. Daarmee is er genoeg steun voor een zogenoemd dertigledendebat. Dat zal de komende tijd ingepland worden.

In de Tweede Kamer kan een minderheid van dertig leden al een debat afdwingen. Zo’n debat heette vroeger een spoeddebat omdat het meestal over de actualiteit ging. De discussies werden door de overvolle agenda’s echter meestal op de lange baan geschoven waardoor er van spoed weinig sprake was.