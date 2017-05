premium

Vrachtwagen vast onder spoorbrug

39 min geleden

HENGELO - Een vrachtwagen is donderdagavond rond 20.30 uur muurvast komen te zitten onder de spoorbrug in de Anninksweg in Hengelo. De chauffeur schatte de hoogte verkeerd in. Het treinverkeer tussen Hengelo en Oldenzaal werd tijdelijk stilgelegd.