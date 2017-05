Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

86-jarige vrouw overleden na ongeval

34 min geleden

AMSTERDAM - Een 86-jarige vrouw is donderdag overleden na een verkeersongeval dat woensdagavond plaatsvond in Amsterdam-Osdorp. De vrouw werd geschept door een auto toen zij overstak nadat ze uit de tram was gestapt.