Buruma hoofdredacteur The New York Review

Buruma staat bekend om zijn grote eruditie. Sinds 2003 is hij hoogleraar democratie, mensenrechten en journalistiek aan het Bard College in New York. In 2004 kreeg hij een eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij schreef in 2006 het boek Moord in Amsterdam, over de moord op Theo van Gogh en de grenzen van de tolerantie. In 2008 won Buruma de Erasmusprijs, een prijs van 150.000 euro voor mensen die een voor Europa belangrijke bijdrage hebben geleverd op cultureel, sociaal of sociaalwetenschappelijk terrein.

In The New York Review of Books staan doortimmerde artikelen over Amerikaanse fictie, poëzie, kunst, politiek, wetenschap en geschiedenis van gerenommeerde auteurs als Susan Sontag, Norman Mailer, Gore Vidal en - meer recent - Joan Didion, Zadie Smith en Darryl Pinckney.