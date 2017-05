Streep door Haags stoepkrijtverbod

Onlangs bleek dat stoepkrijten in Den Haag verboden is, tenzij je toestemming hebt van de gemeente. Straatkunstenaar Gert-Jan van der Kooij (de zelfbenoemde ’Stoepkrijter des Vaderlands’) had daarover geklaagd bij GroenLinks, omdat hij het beu was om door agenten te worden weggestuurd.

Krijtdemonstraties

De partij maakte de zaak aanhangig bij het college en dat genereerde veel rumoer. Zo organiseerde Radio2-dj Gerard Ekdom een ’nationale stoepkrijtdag’ en werden verschillende krijtdemonstraties gehouden.

Zowel de Haagse afdeling van GroenLinks als kunstenaar Van der Kooij zijn blij dat er een streep gaat door het „idiote, onnodige en betuttelende verbod.” Een aantal gemeenten, waaronder Breda, Leiden en Groningen, heeft stoepkrijten al eerder ’gelegaliseerd’.