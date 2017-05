Verkoop woning bevingsgebied iets sneller

Vooral in buurten waar 31 tot 55 procent van de huizen aardbevingsschade heeft, herstelt de woningmarkt zich relatief minder snel. Eind 2016 had een huiseigenaar gemiddeld 169 dagen nodig om zijn huis te verkopen. In het derde kwartaal van 2012 duurde dat nog 182 dagen.

In buurten waar meer dan de helft van de woningen (55 procent of meer) aardbevingsschade heeft, was dat eind vorig jaar 159 dagen, tegenover 172 dagen in het derde kwartaal van 2012.

In vergelijkbare Groningse buurten en wijken waar geen schade door bevingen is, werd een woning bijna twee keer zo snel verkocht als vier jaar geleden.

De Nationaal Coördinator Groningen had het CBS gevraagd onderzoek te doen naar de woningmarktontwikkelingen rond het Groningenveld waar gaswinning plaatsvindt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij, de NAM. Uit een eerder onderzoek bleek dat relatief veel inwoners van het aardbevingsgebied van plan zijn daar te vertrekken, maar dat van een grote leegloop geen sprake is.