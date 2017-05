Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Schippers last denkpauze in

14 min geleden

DEN HAAG - Informateur Edith Schippers ziet op dit moment geen combinatie van partijen waarmee verder kan worden gepraat over de vorming van een nieuw kabinet. Voor alle varianten die op tafel hebben gelegen, was volgens haar onvoldoende steun van één of meerdere partijen.