LAKS getroffen door ransomware-aanval

Sinds vorige week vrijdag proberen criminelen wereldwijd computers binnen te dringen en losgeld te eisen. Dat gebeurt via WannaCry, ook wel WannaCrypt genoemd.

De internetpagina van het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) was sinds donderdag 16.00 uur urenlang onbereikbaar. Pas vrijdag aan het eind van de ochtend was examenklacht.nl weer online.

Het LAKS heeft geen losgeld betaald om weer bij de eigen computerbestanden te kunnen en is ook zeker niet van plan dat te gaan doen. „We hebben gelukkig een back-up van alle klachten over de schoolexamens van dit jaar. Die zijn vanochtend op een andere server gezet.” Volgens de woordvoerster was de website aan het eind van de ochtend weer in de lucht.

Door de storing zijn er nog maar weinig klachten binnengekomen over de examens van donderdag. „Vooral rond het vwo-examen scheikunde verwachten we er veel. Dat was nog aan de gang toen we werden getroffen door de aanval.”