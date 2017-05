premium

Teeven onderzoekt juridische stappen

29 min geleden

DEN HAAG - UPDATE 16.39 uur - Oud-staatssecretaris Fred Teeven heeft een juridisch adviseur in de arm genomen die onderzoekt of juridische stappen mogelijk zijn vanwege een artikel in De Groene Amsterdammer. Hij bevestigt vrijdag berichtgeving hierover. In het artikel is Teeven naar eigen zeggen onjuist geciteerd.