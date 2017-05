Zorgen Rode Kruis over omgekomen medewerkers

„De hulpverlener in Afghanistan was bezig met de vaccinatie van kinderen”, aldus een woordvoerder van het Rode Kruis vrijdag. Eerder dit jaar kwamen er al medewerkers van het Rode Kruis en de zusterorganisatie Rode Halve Maan om in Nigeria, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Afghanistan, Mexico en Syrië. In Syrië zijn sinds het begin van de burgeroorlog zes jaar circa zeventig medewerkers van de internationale hulporganisatie gedood.

Het Nederlandse Rode Kruis hangt vrijdag de vlag halfstok ter nagedachtenis van de omgekomen hulpverleners