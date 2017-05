Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Eis jeugddetentie tegen 3 jonge verkrachters

17 min geleden

ROTTERDAM - Drie Rotterdamse tieners moeten als het aan de officier van justitie ligt zes tot acht maanden worden opgesloten in een jeugdgevangenis voor het beurtelings verkrachten van een 35-jarige vrouw bij het treinstation in Schiedam. Tegen twee van hen is ook een voorwaardelijke pij-maatregel geëist, een soort tbs voor jongeren.