2,5 miljoen doen mee aan extra trekking

De extra trekking op 27 mei maakt deel uit van het akkoord dat is gesloten met de Stichting Staatsloterijschadeclaim. Daarin is ook een vergoeding voor deelnemers van claimstichtingen opgenomen, plus een donatie van 500.000 euro aan drie goede doelen.

Inmiddels hebben 60.000 deelnemers van de claimstichtingen Staatsloterijschadeclaim en Loterijverlies zich aangemeld voor de extra trekking en/of de vergoeding. Verder uitsplitsen is nog niet mogelijk, zegt een woordvoerder van de Staatsloterij. Loterijverlies treedt op namens 140.000 mensen, Staatsloterijschadeclaim voor 6000 mensen.

Wie wil meedoen aan de bijzondere trekking kan zich nog tot en met zaterdag melden.