Oud ADO-speler opgepakt om graai uit kas van € 60

Van den Bergh was tot voor kort assistent-trainer bij de club, die in de Hoofdklasse speelt. Hij zegt dat hij iemand had gevraagd om wat speelgoed voor hem te kopen, maar dat hij geen contant geld op zak had. Daarom pakte hij tijdens een bardienst wat geld uit de kassa. „Ik weet ook dat er camera’s hangen. Ik wilde het geld later die dag gewoon terugbrengen”, aldus de ex-prof.

Ricky van den Bergh. Foto: Dijkstra bv

De Hagenaar, die in 2009 en 2010 bij ADO speelde, werd donderdagavond aangehouden en na verhoor weer vrijgelaten. Hij zal zich later dit jaar voor de rechter moeten verantwoorden.