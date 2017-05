premium

Rutte: minderheidskabinet niet beste oplossing

28 min geleden

ARNHEM - VVD-leider Mark Rutte streeft voor de komende vier jaar naar een stabiel meerderheidskabinet. „Een minderheidskabinet is niet de beste oplossing”, zei hij vrijdag tijdens een VVD-congres in Arnhem. Rutte erkende dat het huidige demissionaire kabinet ook geen meerderheid heeft in de senaat, maar zoiets is volgens hem verre van ideaal. Rutte II heeft weliswaar de eindstreep gehaald, maar „ik heb wel zo’n oor van het bellen”, zei Rutte.