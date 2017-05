Hij blies 590 ug/l en zijn rijbewijs werd ingevorderd. Rond 21.00 uur was het ter hoogte van de Wijkertunnel in Velsen-Zuid weer raak. Een automobilist was het rijgedrag van de man opgevallen en seinde de politie in. Agenten konden de man korte tijd later aan de kant zetten.

Op het politiebureau blies de man dit keer liefst 905 ug/l (ruim vier keer te veel). Hierop is hij opnieuw aangehouden, maakte de politie zaterdag bekend.