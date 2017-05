Politie roept wijkagente met hoofddoek op het matje

Het lijkt erop dat de politie in Amsterdam niet gecharmeerd is van de actie van de wijkante. De vrouw handelde niet namens de rest van het korps, tweet @Politie_Adam. Ook is de politie niet van plan het uniform te veranderen, oftewel: om toe te staan dat vrouwen hoofddoekjes dragen. „Wij gaan met betrokken wijkagente in gesprek. Betreft een individuele actie. Ons uniform is lifestyle-neutraal, daar verandert niks aan.”

Volgens lokaal PvdA-raadslid Sofyan Mbarki deed ze dat ’uit solidariteit en omdat ze voor een divers korps is’.

De actie van de agente, die naar zeggen zelf geen moslima is, roept op sociale media veel reacties op. Volgens raadslid Mbarki kreeg de dame op straat „alleen maar positieve reacties”, maar op Twitter regent het ook negatieve reacties.

Onze wijkagente heeft vandaag uit solidariteit en omdat ze voor een divers korps is een hoofddoek op. Alleen maar positieve reacties #heldin pic.twitter.com/kIY6MEKC0T— Sofyan Mbarki (@sofyan_mbarki) 20 mei 2017