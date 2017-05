PVV-Kamerlid Lilian Helder heeft geen goed woord voor de actie over: ,,Het is een domme actie van een wijkagente die de gedragscode duidelijk niet kent en helaas ook niet beseft dat het politie-uniform neutraliteit moet uitstralen.”

Raadslid Marianne Poot (VVD): ,,De politie is van en voor iedereen. Juist daarom moet een agent zo’n neutraal mogelijke uitstraling hebben. Hoofddoekjes of andere geloofstekenen passen daar niet bij.”

Het CDA kondigt aan vragen te gaan stellen aan burgemeester Eberhard van der Laan over de kwestie: ,,Bij het raadsdebat afgelopen donderdag werd door het college nog gesteld dat de uitspraken van de politiecommissaris vooral als proefballonnetje moesten worden gezien en dat het voeren van de discussie een goede zaak is. Nu het echter in de praktijk gebracht is, zou de landelijke politietop zich moeten uitspreken over de regel die dergelijke religieuze kledingonderdelen verbied, omdat het de neutraliteit aantast”, stelt Diederik Boomsma, raadslid van het CDA in Amsterdam.

Volgens Boomsma is dat nodig omdat anders ook voor moslimagentes een ongemakkelijke situatie kan ontstaan: ,,Als er onduidelijkheid bestaat over de regels, dan kunnen vrouwelijke agentes die geen hoofddoek dragen vanuit hun sociale omgeving onder druk worden gezet waarom ze dat niet doen. Dat is ongewenst, omdat er dan nog meer aandacht op gevestigd wordt.”

SP-Kamerlid Sadet Karabulut is ook geen voorstander: ,,De politie is er voor iedereen en behoort neutraliteit uit te stralen. Daar passen religieuze uitingen, zoals de hoofddoek niet bij.”

De actie van de wijkagente, die naar eigen zeggen zelf geen moslim is, volgt op de discussie die haar korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg afgelopen week losmaakte door te zeggen dat hij het toestaan van hoofddoekjes bij de politie het overwegen waard vindt. Het kan volgens hem wellicht helpen om meer agenten met een migratieachtergrond te werven.