Buurt zoekt weggelopen jongetje (2) in Barneveld

Aron heeft een stevig postuur, blond haar en een lichtgekleurde polo aan, laat de politie Barneveld weten. Hij woont aan het Hertespoor in Barneveld.

Er is ook een Burgernetmelding uitgegaan, waarin staat dat Aron op blote voetjes liep toen hij voor het laatst werd gezien.

Volgens lokale media zijn een paar honderd mensen zaterdag op de been om de peuter te zoeken.

De buurt is massaal de straat op gegaan om te helpen. Foto: News United / Alfred Ruitenga

De politie is massaal aanwezig en ook een politiehelikopter is ingezet. Enkele agenten zoeken in een bootje of Aron mogelijk in het water is terechtgekomen.