Weggelopen jongetje (2) terecht na hartverwarmende zoektocht

Het peutertje nam zaterdag op een onbewaakt moment de benen. Er werd alarm geslagen en de hulpdiensten gingen massaal op zoek naar Aron. Buurtbewoners, waaronder ook kinderen, zochten lopend of op de fiets mee naar het jochie. Hij werd aangetroffen in een achtertuin van een overbuurman en lag te slapen achter een vuilnisbak, meldde de politie.

Via de 'BuurtApp Veiligheid' hielden de bewoners elkaar op de hoogte van het laatste nieuws omtrent Aron. Foto: Screenshot WhatsApp-groep

De politie was met meerdere eenheden aanwezig in de omgeving het Hertespoor in Barneveld, waar de peuter woont. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Enkele agenten zochten in een bootje of Aron mogelijk in het water was terechtgekomen.

De buurt is massaal de straat op gegaan om te helpen. Foto: News United / Alfred Ruitenga

In de Burgernetmelding werd het ventje, dat het op zijn blote voetjes op een lopen had gezet, omschreven.

Volgens lokale media hebben zeker een paar honderd mensen geholpen om de vermiste peuter te zoeken. De politie bedankt iedereen die heeft meegeholpen via Twitter.

Wel hartverwarmend hoe razendsnel zo'n hele buurt gemobiliseerd wordt door social media, en wat voor effect zoiets heeft op sfeer in wijk— Wauwel (@ReinBijlsma) 20 mei 2017