Heerlijk strandweer op komst

Tijdens Hemelvaart is het prima weer met een mix van zon en stapelwolken en tussen de 20 en 26 graden. Vanaf vrijdag draait de wind naar meer zuidoostelijke richtingen en daarmee wordt nog warmere lucht aangevoerd. In het Hemelvaartweekend lijkt het op vrij grote schaal zomers warm te worden met 25 graden of meer. De kans bestaat dat het in het zuiden zelfs tropisch warm wordt met 30 graden. De kans op neerslag is nihil.

De kans op tropische temperaturen van 30 graden of meer bedraagt volgende week zaterdag en zondag nu al maar liefst 60 procent. Dat is een behoorlijk grote kans voor een week vooruit.

Voor de eindexamenkandidaten komt het weer niet helemaal gelegen. Zij zitten nog tot woensdag met hun neus in de boeken, maar kunnen daarna volop genieten van de zon.