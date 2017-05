Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Eerdmans weer lijsttrekker Leefbaar Rotterdam

36 min geleden

ROTTERDAM - Joost Eerdmans is volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen weer lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam. Leden van de partij herkozen hem zondag. Eerdmans hoopt zijn partij bij de verkiezingen op 21 maart opnieuw de grootste te maken. In 2014 lukte hem dat ook: momenteel zit Leefbaar met 14 zetels in de gemeenteraad, op flinke afstand gevolgd door PvdA (8 zetels) en D66 (6 zetels).