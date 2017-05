premium

Werk in Coentunnel sneller klaar dan verwacht

1 uur geleden

AMSTERDAM - Het werk aan de Coentunnel bij Amsterdam is zo voorspoedig verlopen, dat de tunnel zondagavond alweer open is. Rijkswaterstaat had zich vooraf ten doel gesteld de werkzaamheden in elk geval voor de ochtendspits van maandag af te ronden, maar dat lukte al zondag in de namiddag.