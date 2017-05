Bij een oversteekplaats op de Emerparklaan werd de dochter van Dennis aangereden door een witte Mercedes. Het meisje werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar heeft ze de nacht doorgebracht. Zondagmiddag mocht ze weer naar huis.

Aan Omroep Brabant geeft de vader tekst en uitleg over de toestand van zijn dochter. „Ze heeft een hersenschudding, scheurtjes in enkel en elleboog en een grote bult op haar hoofd. Mijn dochter heeft veel pijn en ze is erg geschrokken. We kunnen er met ons verstand niet bij dat je doorrijdt als je een kind hebt aangereden. Wat hier is gebeurd, kan echt niet.”

Oproep op Facebook

Op Facebook heeft Dennis een oproep geplaatst. Hij hoopt dat de automobilist zich alsnog meldt. „Daar heb ik niet veel hoop op, maar hopelijk wordt de oproep veel gedeeld. Misschien dat de dader zich uit schaamte alsnog meldt.”

Met zijn vrouw heeft Dennis zondag nog gezocht in Breda. Na het ongeluk werd een merkteken gevonden. „Er moet ergens een auto zijn die dat merkteken mist en waar witte lak van de fiets op zit.”