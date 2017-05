premium

Dode in water Nederhorst den Berg gevonden

31 min geleden

Nederhorst den Berg - In het water aan de Middenweg in het Noord-Hollandse Nederhorst den Berg is zondagmiddag een levenloos lichaam aangetroffen. Hulpdiensten hadden eerder op de dag een melding gekregen van een persoon die het het water lag en die niet aanspreekbaar was. Ter plekke gekomen bleek dat de persoon was overleden.