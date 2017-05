Tienduizenden mensen ’vieren de natuur’

De stichting achter het evenement schatte dat in totaal zo’n 64.000 mensen hebben meegedaan aan de projecten. Die waren allemaal lokaal georganiseerd. Daarmee is het Fête de la Nature naar eigen zeggen „het grootste grassroots natuurfestival” van Nederland. „Geen initiatief is te groot of te klein”, aldus de organisatie. Het was iets drukker dan vorig jaar, toen 61.000 mensen meededen.

Het festival beleefde zijn vierde editie. Nijmegen was de ’hoofdstad’. Daar werd op 25 plaatsen „de natuur gevierd.”