Verkeersborden Emmeloord in de fout

59 min geleden

Emmeloord - Een opmerkelijke taalfout hebben omwonenden van de Espelerlaan in het Flevose Emmeloord zondag ontdekt. Vanwege de aanleg van een rotonde is de weg vanaf maandag mei afgesloten en ook de bewegwijzering is al netjes geplaatst. Maar op twee borden staat een grove taalfout.