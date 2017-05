premium

Woningoverval in Son: bewoners gewond

1 uur geleden

Son - Een oudere man is zondagavond overvallen in zijn huis aan de Hendrik Veenemanstraat in het Noord-Brabantse Son. Hij kreeg hierbij klappen. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man was aanspreekbaar.