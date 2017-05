Bestuurslid tilt supportersclub

De supportersvereniging had aangifte gedaan omdat zij vermoedde dat er geld verdween uit de horecaopbrengsten. Begin mei werd huiszoeking gedaan bij de verdachte en is de boekhouding in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld en een auto van de verdachte. Van de buit is vooralsnog niets teruggevonden.

Volgens Omrop Fryslan was de man eind 2016 al geschorst door de supportersvereniging. SC Cambuur is ook geraakt door de fraude omdat en groot deel van de opbrengsten naar de club gaat, weet de regionale omroep verder.