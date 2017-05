premium

Aantal woningontruimingen fors gedaald

32 min geleden

DEN HAAG - Het aantal woningen dat door de gerechtsdeurwaarder in 2016 is ontruimd, ligt fors lager dan in het jaar ervoor. In totaal werden vorig jaar 8100 woningen leeggehaald, 18 procent minder dan in 2015 toen 9900 woningen werden ontruimd, maakte de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders maandag bekend.