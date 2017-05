„Mijn labiele kinderen zijn de schuldigen”

De diepgelovige K. ziet deze zaak als een wraakactie van hen, omdat hij aangifte tegen de kinderen had gedaan voor diefstal uit het ouderlijk huis. Die zaak loopt ook nog. De 58-jarige man zit sinds eind vorig jaar vast en blijft dat ook, oordeelde de rechtbank in Utrecht maandag.

ZIE OOK: Vader met losse handen naar PBC

K. wordt verdacht van onder meer zware mishandeling van zijn kinderen, onder meer door een draaiende kettingzaag bij de keel van zijn zoon te houden, de keel dicht te knijpen van zijn andere zoon, kinderen met een lat of stuk hout te slaan en ze op te sluiten in de garage of op zolder.

Het gezin kwam al eerder in aanraking met diverse instanties, onder meer voor het onttrekken van de kinderen aan de leerplicht en wegens mishandelingen. De officier van justitie had het tijdens een vorige zitting al over „een gezin waar heel veel speelt.” Tussen de kinderen die belastend over hun vader hebben verklaard en de kinderen en moeder die K. steunen en de beschuldigingen verwerpen, zou ook geen contact meer zijn.

„Er wordt enkel onzin over ons gezin verteld”, zei K. tegen de rechter. Hij wees met de beschuldigende vinger naar justitie, politie, de gemeente en de instanties. Momenteel woont geen enkel kind nog thuis, de jongsten zijn uit huis geplaatst. „Mijn vrouw mag haar minderjarige kinderen niet zien, ze mag ze niet eens een briefje sturen”, vertelde hij in tranen. Ook zijn vrouw en twee dochters, die in de rechtbank waren om man en vader te steunen, kregen het hierbij te kwaad. „Mag mijn moeder alsjeblieft mijn vader een knuffel geven?”, vroeg een van de dochters na de zitting aan de rechter. Maar K. was al meegenomen door de politie, terug naar de cel.

Naar verwachting is de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak in september.