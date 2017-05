Geen extra toezicht op verdronken Salam (9)

Samen met nog drie toezichthouders moeten de twee vrouwen vandaag voor de rechter verschijnen, na maandenlang onderzoek van het Openbaar Ministerie. Het OM verwijt de vijf nalatigheid. Ook zouden zij onoplettend zijn geweest en zouden ze onvoldoende toezicht hebben gehouden. Dat die gedachte klopt, bleek maandag toen de twee badmeesters in kwestie werden gehoord.

De dood van Salam had voorkomen kunnen worden. Zo mocht ze na het schoolzwemmen vrij zwemmen en belandde ze ongezien in het diepe bad. Daar werd ze even later levenloos aangetroffen. Een van de verdachte badmeesters, Marja B., zei maandag in de rechtbank dat badmeesters standaard langs het bad lopen. „Maar niet bij vijf minuten.”

Ook zagen de badmeesters niet dat het meisje met een groepje leerlingen bij de duikplank stond. Salam droeg een roze badpak en een legging, maar viel de twee vrouwen niet op. Of het meisje wist dat ze niet in het diepe mocht, is niet duidelijk. Marja B. wist naar eigen zeggen niet dat het meisje geen Nederlands sprak. Ze wist dat er twee meisjes waren die niet konden zwemmen. Wie dat waren, wist ze niet, zei ze in de rechtbank.

De drie toezichthouders worden maandagmiddag gehoord.

Op 21 september sloeg het noodlot toe. Het schoolzwemmen in zwembad ’t Gastland in Rhenen is al afgelopen als een badgast groot alarm slaat. Ze ziet Salam roerloos onder water. Het Syrische meisje heeft net haar derde zwemles gehad. De jonge drenkeling wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar reanimatie mag niet meer baten. Het meisje overlijdt. Uit onderzoek van justitie zal later blijken dat mede doordat Salam de Nederlandse taal nog nauwelijks machtig is, de toezichthoudende leerkrachten en badmeesters nauwelijks hebben gecontroleerd of het meisje wel kon zwemmen en de lesinstructies begreep. Bovendien verwijt het OM hen onvoldoende toezicht te hebben gehouden.

