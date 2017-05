’Jesse Dingemans (8) gedood om pesterijen’

De man, die nu 32 is, is veroordeeld tot twaalf jaar cel met tbs. Inmiddels mag hij, zij het begeleid, op verlof. Het OM wil echter dat zijn tbs wordt verlengd en gelooft niets van zijn verhaal. De kans op herhaling is groot, zei de officier van justitie maandag. Volgens een deskundige ziet C. na al die tijd nog niet in wat hij gedaan heeft. „Hij geeft nog steeds geen inzicht in de gebeurtenissen toen. Hij ziet zijn eigen psychotische kwetsbaarheid niet en vertoont sociaal gewenst gedrag”, zei de officier van justitie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

De moord zorgde in het hele land voor een golf van afschuw. Jesse’s juffrouw vond hem rond 11.25 uur met ernstige verwondingen in de halsstreek in een klaslokaal. Zijn klasgenootjes waren op dat moment in de aula. Jesse, die op de persconferentie als ’klein’ werd omschreven, was alleen terug naar het lokaal om een nieuw werkje op te halen. Toen hij niet terugkwam ging de juffrouw kijken waar hij bleef. De school belde direct na de gruwelijke vondst alarmnummer 112.

Julien C. Foto: ANP

Omwonenden noemden de gebeurtenis „onvoorstelbaar” en „onbegrijpelijk.” Burgemeester Fr?nzel vindt het een „verschrikkelijk bericht.” Inmiddels oud-minister van Onderwijs Maria van der Hoeven noemde de gebeurtenis „verschrikkelijk voor het kind. De school moet bij uitstek een veilige omgeving zijn voor kinderen.”