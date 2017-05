Stockholm ademt nog niet naar finale

Barman Sven reageert verrast als hij over de omvang van de supportersschare uit Nederland hoort. „Ons hebben ze drie dagen geleden alleen verteld dat de straat op woensdag wordt afgesloten”, zegt hij. „Maar van zo veel fans weten we niets.” Hij is niet de enige. Ook zijn collega´s van omringende kroegen hebben alleen vaag iets gehoord over een fanzone.

Stockholm ademt maandag nog niet naar een finale om de Europa League tussen Ajax en Manchester United. De stad is niet versierd met vlaggen, zoals Amsterdam en vliegveld Schiphol nu bijvoorbeeld. De neutrale fanzone op de Kungsträdgärden is al wel open. Best veel Zweden gingen er op hun vrije zondag op de foto met de mooie bokaal voor de winnaar van de Europa League. Maandag is niet Paul Pogba of Davy Klaassen, maar Henrik Lundqvist gespreksonderwerp nummer één. De doelman bezorgde de Zweedse ijshockeyers zondagavond de wereldtitel door drie penalty´s van Canada te keren.

Dure stad

Supporters van Manchester United en Ajax laten zich maandag ook nog niet overtuigend zien. Stockholm is een dure stad. Een biertje kost al snel 6 euro. Een wijntje soms al het dubbele. Een bezoekje aan de finale is al duur genoeg. Tienduizend trouwe fans van Ajax en Manchester United sleepten voor 77 euro een entreebewijs voor de Friends Arena in de wacht. Heel veel anderen zijn aangewezen op de zwarte markt, waar prijzen van 1000 euro en meer voor een kaartje nog steeds eerder regel dan uitzondering zijn.

De Zweedse politie zegt geen idee te hebben hoeveel supporters van beide clubs uiteindelijk in Stockholm arriveren. Ajax-fans maken enkele busreizen van 20 uur om de 1400 kilometer te overbruggen. Vliegreizen vanuit Schiphol gaan via Boedapest, Riga, Helsinki en zelfs Málaga. Eerst ruim 2000 kilometer naar het zuiden om uiteindelijk ruim vier uur later in Zweden te landen. Sommigen reizigers kunnen alleen maar hopen dat ze nog een begeerd kaartje kunnen bemachtigen.