Ariana Grande vorige week nog in Amsterdam

De 23-jarige zangeres brak in 2009 door als tienerster in de Nickelodeonserie Victorious en kreeg daarna een spinoffshow, Sam & Cat. In 2009 maakte ze haar zangdebuut, op de soundtrack van haar serie, met de titel Music From Victorious. Twee jaar later volgde een solo-plaat, Yours Truly.

Ook haar tweede album, My Everything uit 2014, was met singles als Bang Bang en Problem een hit. Vorig jaar kwam het derde album van Ariana uit, Dangerous Woman. Net als haar eerste twee platen behaalde ook Dangerous Woman de status platina.

De zangeres is vanwege haar verleden bij jeugdserie Nickelodeon erg populair onder jongeren. Ze is de op één na meest gevolgde persoon op Instagram, waarbij ze alleen generatiegenoot Selena Gomez voor zich moet laten. Ze heeft 105 miljoen volgers.