Aanzien leraar basisschool flink gedaald

45 min geleden

MAASTRICHT - Het maatschappelijk aanzien van leraren in het basis- en het voortgezet onderwijs is flink achteruit gegaan in de afgelopen tien jaar. Vooral leraren op basisscholen kampen met een imagoprobleem, concluderen het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht en onderzoeksbureau Ecorys in een onderzoek.