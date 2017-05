Nederlandse vader en dochter ontsnapt aan aanslag

Ze zaten vlak bij het podium, precies aan de andere kant van de ingang waar de aanslag uiteindelijk zou plaatsvinden. Slechts enkele minuten voordat bommen ontploften, plaatste Maarten nog een selfie van z’n dochter en zichzelf op Facebook, met als bijschrift “Wat een waanzinnige avond”.

Harde knal

“Ariana Grande was net van het podium gelopen en de lichten in de zaal floepten aan toen ik een harde knal hoorde. Eerst dacht ik dat het om een ballon ging. Er waren namelijk enorme ballonnen na het laatste nummer van Ariane Grande uit het plafond in de zaal komen vallen en ik zag ook geen vuur of rook. Maar toen begonnen mensen te krijsen en te rennen. Er ontstond een complete hysterie. Het eerste wat ik deed is mijn dochter onder mijn hoede nemen, haar hand vastgrijpen en bedenken hoe ik het beste uit de zaal weg kon komen. De paniek was inmiddels compleet. Ik probeerde mijn dochter gerust te stellen”, vertelt Maarten.

Foto: Eigen foto

Maarten en zijn dochter tijdens het concert. “Ariana Grande was net van het podium gelopen en de lichten in de zaal floepten aan toen ik een harde knal hoorde.” Foto: Maarten Smit

„Aan onze kant van de Arena zat ook een hoofduitgang, maar daar stroomde het merendeel van de aanwezigen naartoe”, vertelt Maarten vanuit het huis van zijn ex-vrouw in Manchester. “Ik besefte dat we weg moesten blijven uit die hysterische menigte, om te voorkomen dat we onder de voet gelopen zouden worden of elkaar kwijt zouden raken. Even schoot nog door me heen of we niet moesten gaan liggen, omdat ik vreesde dat er misschien aanslagplegers met machinegeweren naar binnen zouden komen, net als in Parijs.”

Onwerkelijk

„Overal om ons heen waren ouders in paniek aan het roepen naar hun zoekgeraakte kinderen, en naast ons stonden drie meisjes van dezelfde leeftijd als mijn dochter, maar die daar zonder hun ouders waren, dus die nam ik ook onder mijn hoede. Op dat moment rook ik het vuur van de explosies. Het was onwerkelijk dat we zelf aanwezig waren bij een aanslag. Ik koos voor een iets rustiger zijingang en eenmaal buiten keken we in een zee van blauwe zwaailichten van alle politiewagens die inmiddels naast de concertzaal stonden. Het was een totale chaos en een enorm lawaai van gillende mensen, laaghangende helikopters en naderende sirenes. Buiten op straat lag het vol met rotzooi en verloren schoenen. Veel kinderen liepen op blote voeten en raakten daardoor gewond aan hun voeten. Hier en daar lag ook bloed op de grond.”

Omdat op het naastgelegen Victoria Station een grote menigte stond, besloot Maarten met zijn dochter naar het iets verderop liggende Piccadilly Station te lopen. “Eenmaal op het station aangekomen, leek het alsof er niks gebeurd was. Het was daar vreemd rustig en er was niet één politieman te bekennen.”

Iets na middernacht komen de twee thuis bij de moeder van Jasmin. “We zetten de televisie aan en realiseerden ons toen eigenlijk pas wat de omvang van aanslag was. Tegen vier uur gingen we naar bed, om enkele uren later wakker gebeld te worden door familie en vrienden uit Nederland. Gelukkig kon ik melden dat we beiden ongedeerd waren.”

Maarten noemt het “niet te bevatten” dat terroristen besloten om een aanslag te plegen op eebn locatie waar duizenden kinderen bijeen waren. “Het is in- en intriest dat iemand gisteravond op pad is gegaan met het voornemen om zichzelf en tientallen anderen op te blazen bij zo’n concert. Er liepen ook moslim-kinderen rond. Dit zijn gekken geweest. Dat kan niet anders.”