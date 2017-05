Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Onderzoek in Oirschot.

Dode man in kanaal Oirschot

25 min geleden

Oirschot - In het Wilhelminakaal in het Brabantse Oirschot is dinsdagmorgen een dode man aangetroffen. De politie gaat niet uit van een misdrijf. De man komt uit Oirschot.