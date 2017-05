Meer afspraken voor energiebesparing

De afspraken volgen op het Energieakkoord uit 2013. Een van de doelstellingen daarvan is om in 2020 100 petajoule minder energie in Nederland te verbruiken. Energieleveranciers, netbeheerders en andere bedrijven gaan energiebesparingen bij burgers en kleine bedrijven stimuleren. Er wordt onder meer 160 miljoen euro beschikbaar gesteld om de aanschaf van onder meer warmtepompen en zonneboilers te subsidiëren.

Ook technieken die klanten extra inzicht verschaffen in hun energieverbruik, zoals slimme thermostaten, zullen door de overheid worden ondersteund.

Het Energieonderzoek Centrum Nederland heeft voorgerekend dat de maatregelen een besparing van 10 petajoule in 2020 kunnen opleveren.

Energiebedrijf Essent geeft aan dat de afspraken in het convenant ,,een goede eerste stap naar de verduurzaming van de gebouwde omgeving'' zijn. ,,De ambities van Essent gaan echter verder.'' Essent-topman Patrick Lammers wijst er verder op dat de overheid ,,ervoor moet waken dat minder kapitaalkrachtige huishoudens buiten de boot vallen''.

Ook Milieudefensie vindt de afspraken niet ver genoeg gaan. ,,Mooi dat er eindelijk werk wordt gemaakt van dit element uit het Energieakkoord'', zegt Jorien de Lege, campagneleider energie. Maar hiermee komen we er niet. Het nieuwe kabinet moet echt een deltaplan maken voor de duurzame verbouwing van Nederland.'' Milieudefensie wil dat Nederland in 2030 geen gas meer nodig heeft, ,,voor de Groningers en het klimaat.''