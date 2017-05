’Dorp heeft dood Nicky nooit losgelaten’

Twee vrouwen die sinds 2001 in het Limburgse dorp wonen vinden het ’heel goed’ dat een dergelijke operatie uit de kast wordt getrokken. „Iedereen die wij hier spreken wil dat een verdachte wordt aangehouden en wordt berecht. Dit dorp is altijd in de ban van deze jongen geweest.” Ook pensionado Jan Ras die door zijn voortuin struint wil dat de zaak wordt opgelost. „Het is verwonderlijk dat ze met nieuwe technieken zo’n misdrijf dat zo lang geleden gepleegd is kunnen oplossen. Mijn zegen hebben ze. De politie mag hier altijd aanbellen als ze me daar voor nodig hebben. Nummer 7, daar woon ik. Geef het maar door”, zegt Ras.

Over de Elzenweike in Heibloem laat Mart (die niet met zijn achternaam genoemd wil worden) zijn hond uit. In 1998 heeft hij tijdens de vermissing van Verstappen nog meegeholpen met zoeken, zegt de Limburger. „Sindsdien heeft zijn dood het dorp niet losgelaten. Door de jaren heen wordt er wel wat minder over gesproken. Dat merk je wel.” Over het dna-verwantschapsonderzoek is hij duidelijk: „Doen!”

De voorbereidingen op het onderzoek zijn inmiddels gestart, zo maakten politie en Justitie dinsdagmiddag op een persconferentie bekend. 15.000 mannen zullen worden gevraagd vrijwillig dna af te staan. De dader kan in beeld komen door een directe match met de man van wie dna op het lichaam van Verstappen is gevonden of doordat een verwante dna afgeeft. Via een familielid kan de recherche bij de daadwerkelijke dader uitkomen.

Wangslijm zaak Marianne Vaatstra

In 2012 leidde dna-verwantschapsonderzoek tot de aanhouding van de moordenaar van de in 1999 vermoorde Marianne Vaatstra. Een van de mannen die wangslijm kwam afgeven, Jasper S., bekende meteen de moord. Er was een directe match.

Politie en OM deden vandaag een beroep op de moordenaar van Verstappen zich alsnog te melden. De hoop bestaat dat de druk nu zo groot wordt, dat hij dat inderdaad doet.

Door dit grootschalige onderzoek is een kans op een doorbraak aanwezig. Een voorwaarde voor het slagen van het dna-onderzoek is dat er nog steeds wel familieleden of verre verwanten wonen in het gebied waarin het onderzoek plaatsvindt. Die kans is groter op het platteland waar generaties al eeuwen wonen, dan in stedelijk gebied waar meer verloop is.

Voordat er toestemming wordt gegeven aan dit soort onderzoek, moet vaststaan dat er een flinke kans op succes is. Kennelijk bestaat die overtuiging.