Moeder Nicky blij dat zaak wordt opgepakt

Samen met haar man Peter en zus Femke van Nicky was ze naar Maastricht gekomen, om begeleid door Peter R. de Vries de persconferentie te volgen. Hoofdofficier van justitie Roger Bos maakte daar bekend dat er in de herfst een grootschalig DNA-onderzoek komt die naar de dader moet leiden.

„Ik ben blij dat de zaak weer wordt opgepakt en wordt gekeken of we verder kunnen komen”, zei Berthie Verstappen. „We weten in ieder geval dat ze er alles aan doen om sporen te vinden om de zaak op te lossen. Dat is voor ons het belangrijkste. Meer kunnen ze niet doen. ,Het duurt wel heel erg lang. Maar we wachten af”, besloot ze.

’Alles uit de kast getrokken’

„Garanties krijg je niet”, vulde haar begeleider Peter R. de Vries aan. De misdaadverslaggever besteedde de afgelopen jaren tal van uitzendingen aan de zaak in de hoop een doorbraak te bewerkstelligen en heeft zich vastgebeten in de onopgeloste kindermoord.

„Als je niks doet, weet je zeker dat het niet wordt opgelost. Hier wordt echt alles uit de kast getrokken. Zo’n DNA-verwantschapsonderzoek is een enorme operatie en gaat ook met heel veel kosten gepaard. Maar ze doen het en dáár gaat het om!”

Peter R. de Vries: het net sluit zich

De Vries heeft goede hoop dat het komende grootschalige DNA-onderzoek dat moet leiden naar de dader van de moord op Nicky Verstappen, succesvol zal zijn. „Bij het onderzoek naar Marianne Vaatstra werd een dergelijk grootschalig onderzoek voor het eerst toegepast. De sociale druk in Friesland was zo groot dat de dader zichzelf gemeld heeft. Ik hoop dat in Limburg hetzelfde gevoel ontstaat.”

Het Friese onderzoek omvatte 730 DNA-testen. Maar dat hadden er meer kunnen zijn, mocht de dader zich niet zelf gemeld hebben, aldus De Vries, die talloze uitzendingen aan de zaak wijdde.

’In diepste geheim aan gewerkt’

Een erfelijk grootschalig onderzoek is pas toegestaan sinds 2012. „De afgelopen vijf jaar is er regelmatig over gesproken”, aldus De Vries. „In die tijd heeft een nieuw team in het diepste geheim eraan gewerkt, in stilte. De zaak is zeer omvangrijk en bestaat inmiddels uit 103 ordners.”

„We zijn er nog niet, maar dit is een grote stap vooruit. Ik rust pas als we weten wie het gedaan heeft.”