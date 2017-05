Buma: logisch dat D66 en CU eerst praten

De fracties van D66 en ChristenUnie stemden dinsdag in met een verkennend gesprek tussen de twee partijen. D66-leider Alexander Pechtold noemde onderhandelingen met de ChristenUnie over de vorming van een nieuw kabinet eerder nog „onwenselijk.” De twee partijen denken heel anders over vooral medisch-ethische onderwerpen.

Maandag zei informateur Edith Schippers echter dat zij geen andere mogelijkheid meer zag dan gesprekken met het ’motorblok’ van VVD, CDA en D66 aangevuld met ChristenUnie.

Optimisme bij VVD

VVD-bronnen zijn voorzichtig optimistisch over de kans van slagen van mogelijke besprekingen tussen deze vier partijen. Ze verwachten wel dat die geruime tijd in beslag zullen nemen. Ze wijzen er op dat ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers een informatieachterstand heeft vergeleken bij de rest van het motorblok. VVD, CDA en D66 onderhandelden al twee maanden met GroenLinks voor die formatiepoging begin vorige week stuk liep.

Ook andere partijen reageerden dinsdag op het verkennende gesprek tussen ChristenUnie en D66. Kees van der Staaij van de SGP schat in dat het heel lastig is om eruit te komen omdat de inhoudelijke verschillen zo groot zijn. Hij wil zich er niet mee bemoeien, door te adviseren wat wel of niet te doen. Van der Staaij had zelf bij Schippers aangegeven een kabinet van deze vier partijen te onderzoeken.

’Afwachten’

PvdA-leider Lodewijk Asscher liet weten af te wachten wat de uitkomst wordt. Zijn partij is vaak genoemd om toch aan te schuiven bij de onderhandelingen, maar Asscher heeft dat steeds geweigerd vanwege het grote verlies in de verkiezingen van de PvdA. Hij noemt het onwaarschijnlijk dat hij alsnog aan tafel moet.